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Aslanlar gibiyiz

lideri Manisa FK’nın teknik direktörü , “Aslan gibi bir oyuncu grubum var. Biz bu yıl hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:13 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Aslanlar gibiyiz

Misli.com 2. Lig 'ta geçtiğimiz hafta İnegölspor'u 5-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü'nde , önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncularına övgüler dizen Özbalta, "Aslan gibi bir oyuncu grubum var" diyerek hedefe ulaşacaklarını söyledi. 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alan Ege ekibinin hocası Özbalta, "İnegöl maçında ciddi bir mücadele sergiledik. Neler yapabileceklerini gösteren bir takım vardı. İstediğimiz gibi bir galibiyet oldu. Sadece lig bir maraton" diye konuştu.

YOLUN SONU...
Her maçın ayrı bir hikayesi olduğuna vurgu yapan Özbalta, "Farklı durumlarla karşılaşacağız. Rakip kırmızı kart görebilir. Bazı maçlar 0-0 gidecek belki 90 artılarda atacağız. Kocaelispor maçında olduğu gibi daha 4. dakikada penaltı golüyle geriye düştük. Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Pes etmeden, karşımızda hangi takım olursa olsun aynı mantaliteyle devam etmeliyiz. Bu yolun sonunda şampiyonluk var. Azimle çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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