Samsun coşacak

Samsunspor'un yeni transferi Rahman Buğra Çağıran, Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi. Futbol hayatına Trabzonspor'da başladığını belirten Çağıran, "Profesyonel olarak Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladım ve Arsinspor'a kiralandım. Ondan sonra Malatyaspor'a transfer olduk ve şampiyon olduk. Geçen sene de Hatayspor'da şampiyonluk yaşadım" dedi. Samsunspor'a transfer süreci hakkında bilgi veren 28 yaşındaki sol bek, "Bu sene bireysel antrenmanlarımı Trabzon'da yaparken Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal beni aradı. Transfer için benimle görüştü. Bende de heyecan oluştu. Bunun sebebi de Samsunspor büyük bir camia oluşuydu ve Karadeniz'in incisi. Özellikle de bu dönemde Yılport Samsunspor iyice parlıyor. Mustafa Aztopal'a kısa süre sohbetten sonra transferimiz gerçekleşti. Ben de aşırı derecede buraya gelme konusunda istekliydim ve işte buradayım" diye konuştu.

İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ

Hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Çağıran, "Samsunspor artık parıldamaya başladı. Kadromuz, hocalarımız ile beraber odaklanılmış hedef var. Geçen yıl bu hedefe ulaşıldı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. Bu kadroyla beraber sıkı çalışıldığında hedefimiz tabii ki şampiyonluk oluyor. Şampiyonluk bir süreç. Şampiyonluk büyük bir okyanus gibi. Burada fırtına da olacak, dalga da olacak, kötü hava şartları da olacak, güneş de olacak. Bize burada düşen pay sonuna kadar çalışıp, antrenmanlarımızda yüzde 100'ümüzü verip, iyi dinlenip, iyi beslenip bize düşeni tamamen yaparsak sahaya çıktığımızda performansımızı, terimizi, kanımızın son damlasına verirsek başarılı sonuçlar elde ederiz. Tabii ki bu futbol ve her şeye açık. Burada taraftarlarımızın bize her şekilde destek verdiğini biliyoruz. Bu bilinç doğrultusunda yürüyeceğimiz yol şampiyonluktur" sözlerine yer verdi.

KISA SÜREDE KAYNAŞTIM

Takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştığını ifade eden Çağıran, "Önceden beraber ve karşılıklı oynadığım Gökhan Alsan, Caner Arıcı, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmet Altın var. Tomane'yle de beraber transfer olduyduk. Onunla da orada bir tanışma fırsatımız oldu. Benim zaten kaynaşmadan yana sorunum olmaz. Sıcakkanlı bir insanım. Bunu ilerleyen süreçlerde taraftarımızın hissedeceğini düşünüyorum. Genel olarak futbolcu kardeşlerimizin, personellerimizin, hocalarımızın, yöneticilerimizin bizi sıcakkanlı karşılamaları bizim için önemli" ifadelerini kullandı.