Lig sağlıkla başlayacak!

TFF Başkanvekili ve Amatör Futbol Sorumlusu Ali Düşmez, amatör liglerle ilgili açıklamada bulundu. 2019- 2020 sezonunda kulüpleri ve tüm paydaşları mutlu eden kararlar verdiklerini belirten Düşmez, "BAL tamamlanabilseydi sadece 9 takım 3. Lig'e çıkacakken, 20 takımımızı 3.Lig'e çıkardık. Küme düşmeyi kaldırdık. 60 civarında takımız baraj maçı oynayacak BAL'da kalıp kalmama mücadelesi verecekken, bu maçları oynatmayarak hem BAL takımlarımızın hem de yerel lig takımlarımızın 2020-2021 sezonunda BAL'da mücadele etmesine karar verdik. Yerel ligden direkt BAL'a çıkan ve BAL'da kalan toplam 268 takımımızla 2020- 2021 sezonunu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.