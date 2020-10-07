Kupada heyecan start alıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı. 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. A Spor'un naklen ekrana getireceği kupa heyecanında iki turun programı şöyle:
Z.T.KUPASI 1. TUR PROGRAMI
13 EKIM SALI:
13.00 Çarşamba-Yozgat (Çarşamba)
14.30 Altındağ -Çankaya (Çubuk İlçe)
15.30 Bergama-Manisa ( 14 Eylül)
14 EKIM ÇARŞAMBA:
13.00 Mardin-Siirt (21 Kasım)
13.30 Şile Yıldız-Modafen (Şile)
13.30 Arnavutköy-Çengelköy (Silivri)
13.30 Yalova-H.E.Adıvar (Atatürk)
13.30 Alemdağ-Edirne (Alemdağ)
13.30 Kütahya-Yıldırım (Kütahya)
13.30 Kırıkkale-Gölcük (Başpınar)
13.30 Fatsa-Yomra (Fatsa İlçe)
13.30 Karakoçan-B.Petrol (Doğukent)
13.30 Kozan-Kahta (İsmet Atlı)
13.30 Yeşilyurt-Adıyaman (Yeşiltepe)
13.30 İskenderun-Payas (Belli değil)
13.30 A.Kestel-Karaman (M.Egemenlik)
15.00 Tekirdağ-Bayrampaşa (N.Kemal)
19.00 İçel İ.Y.-Ceyhan (Mersin)
15 EKIM PERŞEMBE:
13.00 52 Ordu-Arhavi (19 Eylül)
14.30 Tokat-Erbaa (Tokat)
19.00 Isparta-Kemer (Isparta)
Z.T.KUPASI 2. TUR PROGRAMI
20 EKIM SALI:
13.00 İçel/Ceyhan-İskenderun FK/Payas
14.30 Kütahya/Yıldırım-Darıca
19.00 Karşıyaka-Bergama/Manisa
21 EKIM ÇARŞAMBA:
13.00 K.Koçan/B.Petrol-D.Bekir
13.30 Çatalca-Şile/Modafen
13.30 Tepecik-Alemdağ/Edirne
13.30 Tekirdağ/B.Paşa-Silivri
13.30 Sultanbeyli-Yalova/HEASK
13.30 Erok-Arnavutköy/Çengelköy
13.30 Derince-Altındağ/Çankaya
13.30 Kırıkkale/Gölcük-Düzce
13.30 1954 Kelkit-Artvin Hopa
13.30 Of-Fatsa/Yomra
13.30 Cizre-Mardin/Siirt
13.30 Nevşehir-Kozan/Kahta
13.30 Karaköprü-Osmaniye
13.30 Muğla-Kızılcabölük
13.30 Isparta/Kemer-Kestel/Karaman
14.30 Aksaray-Yeşilyurt/Adıyaman
19.00 Fethiye-Nazilli
22 EKIM PERŞEMBE:
13.00 Ağrı-Ordu/Arhavi
14.30 Tokat/Erbaa-Çarş./Yozgat
19.00 Buca-Soma