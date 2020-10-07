Kupada heyecan start alıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı. 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. A Spor'un naklen ekrana getireceği kupa heyecanında iki turun programı şöyle:

Z.T.KUPASI 1. TUR PROGRAMI

13 EKIM SALI:

13.00 Çarşamba-Yozgat (Çarşamba)

14.30 Altındağ -Çankaya (Çubuk İlçe)

15.30 Bergama-Manisa ( 14 Eylül)

14 EKIM ÇARŞAMBA:

13.00 Mardin-Siirt (21 Kasım)

13.30 Şile Yıldız-Modafen (Şile)

13.30 Arnavutköy-Çengelköy (Silivri)

13.30 Yalova-H.E.Adıvar (Atatürk)

13.30 Alemdağ-Edirne (Alemdağ)

13.30 Kütahya-Yıldırım (Kütahya)

13.30 Kırıkkale-Gölcük (Başpınar)

13.30 Fatsa-Yomra (Fatsa İlçe)

13.30 Karakoçan-B.Petrol (Doğukent)

13.30 Kozan-Kahta (İsmet Atlı)

13.30 Yeşilyurt-Adıyaman (Yeşiltepe)

13.30 İskenderun-Payas (Belli değil)

13.30 A.Kestel-Karaman (M.Egemenlik)

15.00 Tekirdağ-Bayrampaşa (N.Kemal)

19.00 İçel İ.Y.-Ceyhan (Mersin)

15 EKIM PERŞEMBE:

13.00 52 Ordu-Arhavi (19 Eylül)

14.30 Tokat-Erbaa (Tokat)

19.00 Isparta-Kemer (Isparta)

Z.T.KUPASI 2. TUR PROGRAMI

20 EKIM SALI:

13.00 İçel/Ceyhan-İskenderun FK/Payas

14.30 Kütahya/Yıldırım-Darıca

19.00 Karşıyaka-Bergama/Manisa

21 EKIM ÇARŞAMBA:

13.00 K.Koçan/B.Petrol-D.Bekir

13.30 Çatalca-Şile/Modafen

13.30 Tepecik-Alemdağ/Edirne

13.30 Tekirdağ/B.Paşa-Silivri

13.30 Sultanbeyli-Yalova/HEASK

13.30 Erok-Arnavutköy/Çengelköy

13.30 Derince-Altındağ/Çankaya

13.30 Kırıkkale/Gölcük-Düzce

13.30 1954 Kelkit-Artvin Hopa

13.30 Of-Fatsa/Yomra

13.30 Cizre-Mardin/Siirt

13.30 Nevşehir-Kozan/Kahta

13.30 Karaköprü-Osmaniye

13.30 Muğla-Kızılcabölük

13.30 Isparta/Kemer-Kestel/Karaman

14.30 Aksaray-Yeşilyurt/Adıyaman

19.00 Fethiye-Nazilli

22 EKIM PERŞEMBE:

13.00 Ağrı-Ordu/Arhavi

14.30 Tokat/Erbaa-Çarş./Yozgat

19.00 Buca-Soma