Kasaba&Tarzan

Kırmızı Grup'ta Turgutlu, Beyaz Grup'ta ise Manisa FK, 3'te 3 yaptı 3. Lig'de ise Fatsa, Çengelköy, Batman Petrol ve 52 Ordu lider oldu
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:16Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Türkiye'nin dört bir yanından 106 takımın mücadele ettiği Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor. Geride kalan üç haftanın ardından İkinci Lig'de Manisa ekiplerinin performansı parmak ısırttı. Kırmızı Grup'ta İbrahim Cezayir'in çalıştırdığı Turgutlu, bu hafta Pendik engelini aştı. Beyaz Grup'ta ise Serkan Özbalta'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa FK, Afyon'dan 4-0'lık zaferle döndü. Üçte üç yapan iki ekip de gruplarında liderlik koltuğunda yer aldı. Üçüncü Lig'de de apayrı bir yarış var. 1. Grup'ta Fatsa Belediye ile Buca 9'ar puanla liderliği paylaştı. 2. Grup'ta Mardin deplasmanından galibiyetle dönen Çengelköy, 7 puanla zirvede yer aldı. 3. Grup'ta ise Batman Petrol, 3'te 3 yaparak grup liderliğini elde etti. 4'üncü Grup'ta ise 7'şer puanla 52 Ordu, Düzce ve Alanya Kestelspor 7'şer puanla zirve yarışında sıralandı.