Golyemez Adana

TFF 1. Lig'de 18 takımın 17'si geride kalan 4 haftada kalesinde gol gördü. Sadece Adanaspor 4 mücadelede rakiplerine gol şansı tanımadı. Yaptıkları iyi savunma ve kaleci Karacic'in kurtarışlarıyla henüz kalelerinde gol görmediler.



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İstanbulspor galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Art arta kazanarak 4. haftayı lider tamamlamayı başardı. Bu çıkışlarıyla 4. haftada TFF 1.

Lig'de zirveye yerleştiler.