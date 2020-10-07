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Golyemez Adana

1. Lig'de 18 takımın 17'si geride kalan 4 haftada kalesinde gol gördü.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:24 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Golyemez Adana

1. Lig'de 18 takımın 17'si geride kalan 4 haftada kalesinde gol gördü. Sadece 4 mücadelede rakiplerine gol şansı tanımadı. Yaptıkları iyi savunma ve kaleci Karacic'in kurtarışlarıyla henüz kalelerinde gol görmediler.

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İstanbulspor galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Art arta kazanarak 4. haftayı lider tamamlamayı başardı. Bu çıkışlarıyla 4. haftada TFF 1.
Lig'de zirveye yerleştiler.

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