Haberler 10 Numara ‘Cafu’ Erdem

Tuzlaspor’un 36 yaşındaki sağ beki sezona müthiş girdi. 4 maçta 3 gol, 2 asistle şov yaptı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
‘Cafu’ Erdem

1. Lig'de tecrübe farkı... Çimlerin yeşil kurdu Özgenç de ilerlemiş yaşına rağmen kalitesini sahalara yansıtmaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu 0-0 biten Akhisarspor karşılaşması hariç her maçta tabelaya etki etti.

Sağ bek oynamasına rağmen gol krallığını zorlayan başarılı futbolcu 1-0 kazanılan mücadelesinde harika bir asist yapmıştı. Tuzlaspor'un 5-2 ile şov yaptığı Menemenspor deplasmanında 2 gol, 1 asistlik katkı veren Erdem son olarak karşısında da takımının geri dönüşüne etki etti. 36 yaşındaki büyük tecrübe bu karşılaşmada da 1 kez golleri attı. 4 haftada 3 gol attı, 2 asist yaptı. Performansıyla Brezilyalı efsane isim 'yu hatırlattı.

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