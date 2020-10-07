‘Cafu’ Erdem

TFF 1. Lig'de tecrübe farkı... Çimlerin yeşil kurdu Erdem Özgenç de ilerlemiş yaşına rağmen kalitesini sahalara yansıtmaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu 0-0 biten Akhisarspor karşılaşması hariç her maçta tabelaya etki etti.

Sağ bek oynamasına rağmen gol krallığını zorlayan başarılı futbolcu 1-0 kazanılan Balıkesirspor mücadelesinde harika bir asist yapmıştı. Tuzlaspor'un 5-2 ile şov yaptığı Menemenspor deplasmanında 2 gol, 1 asistlik katkı veren Erdem son olarak Bursaspor karşısında da takımının geri dönüşüne etki etti. 36 yaşındaki büyük tecrübe bu karşılaşmada da 1 kez golleri attı. 4 haftada 3 gol attı, 2 asist yaptı. Performansıyla Brezilyalı efsane isim Cafu'yu hatırlattı.