Bizi iyi izleyin

0-0 biten Adana Demirspor-Adanaspor maçı sonrası turuncu-beyazlıların hocası Yunus Murat Ceylan, arkadaşımız Burcu Eken'e konuştu.

Adanaspor'un hocası, "Adana derbisine hazırlanırken stratejimizi, planlamamızı ve çalışmamızı galibiyet üzerine kurduk. Kazanmayı çok istiyorduk, puan anlamında ihtiyacımız da vardı. Lakin kazanamıyorsak da kaybetmedik. Gol yemeden maçı tamamladık. Pozisyonları değerlendirebilseydik 3 puanı alan taraf biz olabilirdik. Son dakikalarda kalecimiz Goran Karacic'in kurtarışı olmasa belki de üzülen taraf olacaktık. Maçın hakkı beraberlik oldu demek en yerinde yorum olur" dedi.

GOL SORUNUMUZ VAR

Ceylan şöyle devam etti: "Adana Demirspor karşısında oynanan oyunda oyuncularımın isteği, arzusu ve mücadelesi beni oldukça mutlu etti. 2 haftadır takımın başındayım ve her geçen gün iyiye giden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdilik bir gol sorunumuz var gibi görünüyor. Pozisyona giriyoruz fakat az sayıda. O bölgede oynayan oyuncularımız gün geçtikçe daha iyi performans sergileyecektir. İlerleyen haftalarda atacağımız gollerden çok sık bahsedilen bir takım haline geleceğiz. Hücum hattında bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum."

ERKEN DÜDÜK ÇALDI

Hakem Erkan Özdamar'a teşekkür ederim. Çünkü maçın sonucuna tesir edecek herhangi bir hata yapmadı. Sadece bir pozisyonda avantajımız vardı orada erken düdük çaldı. Avantaj oynatmalıydı belki iyi bir atak olabilirdi. Her iki takım adına fahiş bir hata yaptığı söylenemez.

VAR, 1. LİG'E DE GELMELİ

TFF yapı olarak şartları kaldırabilir mi bilmiyorum fakat Süper Lig'de yer alan VAR sisteminin TFF 1. Lig'de de olması gerekiyor. Kimsenin hakkı yenmesin. Her takım oynadığı futbol ile kazansın ya da kaybetsin. Adaleti yüzde yüz tesis edecek her mekanizmanın olmasını isterim. Mutlak adalet sağlanabilecek her şeyi destekliyorum.

GÜVENLE BAKACAĞIZ

Adanaspor olarak hedefimiz; her geçen günün bir öncekinden daha iyi olmasını sağlamak. Her gün biraz daha aşama kat etmeliyiz. Sezon bittiğinde oyuncularımız ilk güne dönüp baktıklarında daha iyi bir seviyede olmalı. Adanaspor daha da hedeflerine yaklaşmış, geleceğe daha güvenle bakan bir takım olmalı.

İPOTEK ALTINA ALMADIK

Transfer ile ilgili Başkanımız Bayram Olgun ve Sportif Direktörümüz Hakan Hacıbektaşoğlu ile koordineli bir şekilde çalıştık. Transferleri yaparken kulübün geleceğini ipotek altına alacak hamlelerden kaçındık. Bizim bütçemize, şartımıza ve kulüp yapısına uygun transferler yaptık.