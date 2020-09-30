Manisa coşacak

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 yıldır şampiyonluk hedefini Play-Off'ta kaçıran Manisa Futbol Kulübü, yeni sezona Çorum FK deplasmanındaki 3-1'lik net galibiyetle başlayıp zirve yarışındaki iddiasını göstermişti. 2. hafta Kocaelispor'u 6-1'le geçerek gol şov yapan Ege ekibinde yüzler gülüyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu galibiyet kulübümüze, şehrimize hayırlı olsun. Bu yıl hedefe ulaşacağız" dedi.

41 yaşındaki teknik direktör, kısıtlı kadroya rağmen geçen yıl Keçiörengücü'ndeki başarısıyla takdir topladı. Erzurumspor'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı olan Keçiörengücü, Serkan Özbalta yönetiminde ligi sezonun 3. bölgede de en fazla pas ve en fazla başarılı pas yapan takımı olarak bitirdi. Keçiörengücü'nde kaleci Metin Erol'un istatistiği de dikkat çekici. Keçiörengücü, dünyada oyun kurulumunda kalecisini en çok kullanan 2. takım ünvanına sahip. Metin Erol, 35 pas ortalamasıyla Leverkusen kalecisi Hradecky'nin arkasında 34 pas ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı. Özbalta şimdi Manisa'nın başarısı için bilgi birikimini kullanıyor. Prensipleri, oyun felsefesi ve organizasyonları olan bir takım olduklarını belirten Özbalta, "Takımımızın sahadaki prensipleri, oyun felsefesi ve organizasyonu anlamında bazı değişikliklere gidiyoruz. Oyuncularımız buna adapte olma adına hem fiziklerini hem zihinlerini yordular. Geldikleri aşama beni çok memnun ediyor" diye konuştu.



KAZANMAK İÇİN

En iyi savunmanın saldırı olduğunu belirten Özbalta şöyle devam etti: Oyun oynadığımız için savunma yaptığımız süreler de azalıyor. Futbol topu oyunun silahı ise ve bu silah sizdeyse kendinizi savunmak durumunda kalmıyorsunuz. Savunmanın önemi kaçınılmaz fakat sevdiğim bir Çin atasözü der ki; "Savunma seni yenilmez yapar fakat kazanmak istiyorsan saldırmalısın."





Manisalı futbolseverlere keyifli bir futbol izlettireceklerini söyleyen Özbalta, "Sahada organizasyonu olan, birbirlerinden haberleri olan oyuncularla düzenli bir oyun oynamak istiyoruz. Her maça idare ederek değil, üstün oynayarak kazanmak için çıkacağız. Hem güzel futbol hem de sahada insanların ne yaptığını bilerek oynayan bir takım görmelerini istiyorum. Biz tamamıyla Manisa taraftarlarına, halkına, futbolseverlere, bu kulübe gönül vermiş insanlara, bu kulübün bir üst lige çıkması için çalışan herkese bu güdüyü vermek istiyoruz" dedi.