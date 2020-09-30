Ligin yaşlı kurtları!

Ligin 3. haftası geride kalmışken 'tecrübe' bir kez daha farkını gösterdi. Altay'ın 36 yaşındaki forveti Paixao, 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 defa fileleri sarstı. Son 2 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet bu yıla da damga vurmaya hazırlanıyor. Yaşı ilerlese de müthiş gol koklama beceresiyle kolay pozisyona giriyor ve affetmiyor. Altay taraftarların onun profesyonelliğine hayran.

2'ŞER 2'ŞER ATIYOR

Bu sezon Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor da hücumda en çok Mehmet Akyüz'e güveniyor. 34 yaşındaki tecrübeli golcü Bursaspor deplasmanında 2 defa ağları sarsmıştı. Boluspor mücadelesini boş geçen yıldız oyuncu, Ankaraspor'a karşı da coştu. Bu karşılaşmada da 2 gol kaydederek takımını zirveye taşıdı.

GÖKHAN RESMEN ADS'DE

Adana Demirspor transfer harekatını sürdürüyor. Ligde dolu dizgin giden Güney temsilcisi, geçen sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki futbolcu çok hırslı olduğunu ifade etti.

JOSUE'NİN KEYFİ İÇİN!

Evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Ankaraspor'da teknik direktör Ali Güneş, Josue yüzünden transfer tahtalarını açamadıklarını söyledi. Güneş "Para Cuma günü hesabına yattı. 24 saat geçmesi gerekiyor. Hesapta görmeden açmam dedi. Onun keyfini bekledik" diye konuştu.

GİRESUN

Teknik sorumlu Ümit Şengül: Yüzde 100 faulden gol yedik. Ancak sonrasında iyi oynayıp karşılaşmayı çevirdik.

ADANASPOR

Teknik sorumlu Semih Özü: Sezon başından beri 3 farklı kadro ile çalıştık. Bu şartlarda kaybetmemek çok önemliydi.

BURSASPOR

Timsahlarda taraftar yeni başkan Erkan Kamat'ın yalnız bırakıldığını belirtti. Camiada eski yönetimlere büyük öfke var.

AKHİSAR

Teknik direktör Cem Kavçak: Sezonun ilk galibiyetini elde ettik. Önemli bir galibiyette. Seri yakalamamız gerekiyor.

KEÇİÖREN

Teknik direktör İlker Püren: Kaleyi daha fazla yoklamış olsak 1 puandan fazlasını alabilirdik. Hatalardan ders çıkardık.

İSTANBUL

Boğalar'da son haftaların başarılı ismi Eslem Öztürk bu sezonun farklı olacağını söyledi. "Hedefimiz ilk 6" diye konuştu.

ÜMRANİYE

İstanbul temsilcisi, Altay'dan tecrübeli futbolcu Turgut Doğan Şahin ile anlaşmaya vardı. Dün resmi imzalar atıldı.

SAMSUN

Bandırmaspor maçında kırmızı kart gören Ertuğrul Sağlam, PFDK'ya sevk edildi. 1 maç ceza alması bekleniyor.