Kocaeli’de 6-1 isyanı

MİSLİ.com 2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaeispor'da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı. 6-1'lik yenilgi sonrasında takıma tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri'nde toplandı. Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganla attı. Taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonrası tesislerden ayrıldı.