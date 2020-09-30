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Gençlerimizin emrindeyiz

“Gençlik ve olarak gençlerimizin emrindeyiz. Yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği önem doğrultusunda önemli aşama kaydetti”

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:32 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Gençlerimizin emrindeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, 1 ay önce felaketinin yaşandığı 'a geldi. Valiliği ziyaret eden , olimpik yüzme havuzundaki sportif çalışmaları da inceledi. Çotanak Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere selden en çok etkilenen Dereli ilçesine gitti. Kasapoğlu, "Bizler Gençlik ve olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz. Bu çerçevede de gelinen nokta; 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamda yatırımlar, 'mızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli aşama kaydetti" dedi.

ÖNEMLİ BİR STAT
Kente kazandırılan ilişkin bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "Bu stat sadece maçların oynanacağı alan olmayacak. Burası biliyorsunuz ki yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle 'nin olimpik yürüyüşünde olimpiyatlarla ilgili uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünü önemli bir merkez haline getirecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum. Stadımız hakikaten hem standartları hem kapasitesi hem fiziksel donanımı itibarıyla çok modern bir görünüme sahip olması yanında sahip olduğu özellikler açısından da hakikaten dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne sahiptir" diye konuştu.

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