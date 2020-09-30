Gençlerimizin emrindeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, 1 ay önce sel felaketinin yaşandığı Giresun'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzundaki sportif çalışmaları da inceledi. Çotanak Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere selden en çok etkilenen Dereli ilçesine gitti. Kasapoğlu, "Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz. Bu çerçevede de gelinen nokta; 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamda yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli aşama kaydetti" dedi.



ÖNEMLİ BİR STAT

Kente kazandırılan Çotanak Spor Kompleksine ilişkin bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "Bu stat sadece maçların oynanacağı alan olmayacak. Burası biliyorsunuz ki yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye'nin olimpik yürüyüşünde olimpiyatlarla ilgili uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünü önemli bir merkez haline getirecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum. Stadımız hakikaten hem standartları hem kapasitesi hem fiziksel donanımı itibarıyla çok modern bir görünüme sahip olması yanında sahip olduğu özellikler açısından da hakikaten dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne sahiptir" diye konuştu.