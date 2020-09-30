Ekmek kavgası!

Futbol camiasında koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen kesim şüphesiz amatör futbolcular oldu. Özellikle Bölgesel Amatör Lig'de top koşturup geçimlerini sağlayan futbolcular, yaklaşık 8 aydır oynanmayan ligin akıbetini beklerken, TFF'ye "Ligleri başlatın" çağrısında bulundu. TFF'nin, ekim ayı sonuna kadar amatör liglerin oynanmayacağını açıklamasının ardından Riva'da toplanan amatör sporcular, "70 bin amatör futbolcu 8 aydır aç" yazılı pankart asarken, "Evimize ekmek götüremiyoruz. Bu belirsizlik bitsin. Üçüncü Lig nasıl oynanıyorsa, Bölgesel Amatör Lig de oynanabilir" diye isyan etti.

BİZİM SESİMİZİ DUYUN

Amatör futbolcular adına konuşan Torosgücü kalecisi Emrullah Öztürk, " Bizler futbolun emektarları ve gariban insanlarıyız. Ekmek davamızın peşinde, Türkiye'nin dört bir yanından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizi duyun. Halı sahalar, kafeteryalar açık, ampute ligi oynanıyor. Amatör lig neden yok" dedi.