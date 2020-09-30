Ege kasırgası

MİSLİ.com 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in ilk haftalarında Ege ekipleri zirveye ambargo koydu. 2'nci Lig'deki iki grupta da Egeliler liderliğe kurulurken 3'üncü Lig'de 3 Ege ekibi zirve ortağı oldu. Son 2 yıldır 1'inci Lig hedefini Play-Off'ta ıskalayan Manisa FK, 2'de 2 yapıp, 2 maçta tam 9 gol attı ve lider oldu. Grupta Uşakspor da ilk maçlarını 6 puanla kayıpsız geçerek averajla ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off'ta mutlu sona ulaşıp 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Turgutluspor, Kırmızı Grup'ta 2'de 2'yle liderlik koltuğuna oturdu. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen sezon Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayan Bucaspor 1928, zirveye ortak oldu. 3'üncü Grup'ta Somaspor, 4'üncü Grup'ta ise bu yıl profesyonel lige dönen Bergama Belediyespor ilk 2 haftadan 6 puan çıkardı.

TEKİRDAĞ'DA BAYRAM

Yıllar sonra yeniden Üçüncü Lig'de mücadele etmeye başlayan Tekirdağspor'da yüzler gülüyor. İlk hafta Karaman ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, bu hafta da Tepecik'i 2-0 yenen Trakya ekibi, maç sonu büyük coşku yaşadı.

TARSUS'TA BAŞKAN TAKIMI KUTLADI

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, 3-1'lik Pazar galibiyetinin sevincini yaşıyor. Başkan Serhat Servet Dövenci, teknik heyeti ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı. Başkan Dövenci, " Hedefimiz Mersin'in güzide takımı olan Tarsusumuzu bir üst lige taşımaktır" diye konuştu.

SEDEF ÇORUM'DA

Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK, tecrübeli sol bek Mehmet Sedef ile anlaşmaya vardı. Mert Ilıman'dan boşalan sol beke transfer edilen Beşiktaşlı eski futbolcu, Çorum'a giderek 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

HEKİMOĞLU

Amedspor'u 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup eden Hekimoğlu Trabzon'da mutluluk rüzgarları esiyor. Başkan Celil Hekimoğlu, "Oyuncularımızı kutluyorum. Hedefimiz hiç beklemeden TFF 1. Lig'e yükselmek" dedi.

BODRUMSPOR

Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor'da direktör Tarık Daşgün 4-1'lik Kastamonu galibiyetinin camiaya moral verdiğini belirtip, 1922 Konya'yı da yenip seri yakalamak istediklerini dile getirdi.

DİYARBEKİRSPOR

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, kendi sahasında aldığı 2-1'lik Bucaspor 1928 yenilgisinin ardında teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan ile yollarını ayırdı.

KEMERSPOR

MİSLİ.com 3. Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003'ün yeni teknik direktörü Osman Akyol oldu. Geçmişte Bayram Bektaş'ın yardımcılığını yapan Akyol, "Kemer'de iyi işler yapacağız" dedi.

ELAZIĞSPOR

Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da teknik direktör Levent Eriş görevinden istifa etti.Başkan Selçuk Öztürk, Eriş'in istifasını kabul etmediklerini ve geri dönmesi için çalışacaklarını dile getirdi.