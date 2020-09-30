Demir'e engel yok

ADANA-KEÇİÖREN Ligde 2'de 2 yapan Keçiörengücü'nün yürüyüşü Adana'da son buldu. Adanaspor sahasında daha etkili olan taraftı ancak final pasları ve vuruşlarda becereksiz olunca mücadele başladığı gibi sonuçlandı. İki takımın da ligde henüz yenilgisi yok.

ÜMRANİYE-İSTANBUL Boğalar geçen hafta yakaladığı çıkışı Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Ümraniye'da sadece Gökhan Süzen bir şeyler yapmaya çalışırken İstanbulspor tüm hatlarıyla etkili performans sergiledi. Sarısiyahlılar 3 golle rahat bir galibiyet almayı başardılar.

AKHİSAR-BALIKESİR Ege temsilcisi sezonun ilk galibiyetini aldı ancak bunu tamamen kalecisi Lukac ile Balıkesirspor'un forveti Eze'ye borçlu. Lukac müthiş bir maç çıkardı, Eze dünyaları kaçırdı. Akhisarspor organize iki atakla golleri bularak 3 puana uzandı. Mutlu kapattılar.

BURSA-GİRESUN Timsahlarda işler yolunda gitmiyor. Çotanaklar geriye düştüğü Bursaspor deplasmanında iki kafa golüyle 3 puanı kaptı. Bursa kalecisi Ataberk iyi kurtarışlar sonrası bir hatalı gol yedi. Giresunspor, Bursaspor'un yan top zaaflarını iyi değerlendirdi.

BANDIRMA-SAMSUN İlk düdükten son ana kadar mükemmel bir maç oldu. İki takım da kazanmak için oynayınca sanki bir Premier Lig mücadelesi izledik. Bandırma'da Del Valle harika bir futbol sergiledi. Golü de müthişti. Gözlerin pasını silen karşılaşma berabere sonuçlandı.

ALTAY-ESKİŞEHİR Sezonun ilk iki haftasında 1 gol atabilen Altay, Eskişehirspor karşısında fırtına gibiydi. İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, sahadan 6-0'lık görkemli bir galibiyetle ayrılırken Paixao 4 golle yıldızlaştı. Kappel ve Ziya Alkurt da mükemmel futbol sergilediler.

ANKARA-A.DEMİR Ümit Özat'ın öğrencileri Ankaraspor deplasmanında mükemmel futbol ve 3 golle kazandılar. Jakub Kosecki gününde olsa çok daha farklı bir galibiyet gelirdi. Hücumda Dibba ve Mehmet Akyüz yine müthiş işler yaptılar. Takımda keyifler yerinde.

BOLU-ALTINORDU İzmir temsilcisi önemli bir galibiyet daha aldı. Altınordu'da maçı yine 16 yaşındaki Burak İnce çözdü. 57'de oyuna giren genç yıldız adayı 87'de fileleri sarsarak Altınordu'ya 3 puanı getirdi. Altınordu, Burak ile 2. zaferine ulaşarak zirveye gözdağı verdi.

MENEMEN-TUZLA Geçen yılın flaş ekibi Menemen bu sezona kötü başladı. Tuzlaspor'da ise Erdem Özgenç fırtınası sürüyor. 36 yaşındaki tecrübeli sağ bek 5-2'lik zafere 2 gol, 1 asistle damga vurdu. İlerleyen yaşına rağmen bu muhteşem oyunuyla ayakta alkışlanıyor.



HAFTANIN TAKIMI - ALTAY



HAFTANIN FUTBOLCUSU - PAIXAO



HAFTANIN HAKEMİ - B. BİRİNCİOĞLU (ALTAY - ESKİŞEHİR)



18 YIL SONRA BİR İLK

Eskişehirspor haftayı 6-0'lık Altay mağlubiyetiyle tamamladı. Anadolu devi son olarak 2002 yılında Mezlitlispor'a 7-0'lık skorla kaybetmişti. Es-Es 18 yıl sonra üzüntü verici bir skor aldı. Herkes Es-Es'in eski şaşalı günlerine dönmesini bekliyor.



TFF 1. Lig'de 18 takım arasında şu ana kadar fileleri sarsamayan sadece Eskişehirspor var. Anadolu'nun köklü ekibi geride kalan 3 haftada gol atamadı, 7 gol yedi.