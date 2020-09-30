Bal-kes sinmez

Balıkesirspor haftayı 2-0'lık Akhisarspor yenilgisiyle tamamladı. Takımın sol beki Batuhan İşçiler mücadele sonrası hakemlere yüklendi. 25 yaşındaki futbolcu "Geçen hafta Tuzlaspor maçında elle oynadılar penaltı çıkmadı. Bu hafta yine penaltımız verilmedi. Balıkesirspor'un üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu takımın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Balıkesirspor'u sonuna kadar yaşatacağız" ifadelerini kullandı. Batuhan İşçiler gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alacaklarını ve Bal-Kes'i hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti.