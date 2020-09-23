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Vinç üzerinde maç keyfi

’nun eski yöneticisi , protokol listesinden çıkarılınca maçı kiraladığı vinçten takip etti.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Vinç üzerinde maç keyfi
Misli.com 2. Lig 'un yeni takımı Turgutluspor'un evinde Belediyespor ile oynadığı ilk hafta maçında ilginç bir görüntü yaşandı. Yeni başkan Taner Kestaneci ile yaşadığı sorunlardan sonra yönetiminden istifa eden , koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, vinç kiralayarak 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikayı vinç üzerinden izledi. Solmaz, konuyla ilgili olarak, "Daha istifam resmileşmeden protokol listesinden çıkarılmışım. Biz bu arma için varız. Gerisi teferruat. Ben bu maçı izleyeceğim dedim ve vinç kiraladım" dedi. , Kırşehir'i 1-0 mağlup etti.
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