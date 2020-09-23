Süper start

Alt liglerde 191 günlük hasret sona erdi. Geçen sezon 15 Mart'ta oynanan 28'inci hafta maçlarından sonra Covid-19 pandemisi salgını nedeniyle ligler ertelenmiş, temmuz ayında oynanan play-off maçlarıyla üst lige çıkanlar belirlenmiş, ligden düşme kaldırılmıştı. Şimdi yeni bir sayfa açtık. Corona virüsü salgını yaşamın her alanını olduğu gibi liglerin kimliğini de değiştirdi. Liglerdeki takım sayıları değişti, 3. Lig'e bir grup daha eklendi. Alt liglerdeki en güzel gelişme de Misli. com'un sponsorluğu oldu. TFF ile yapılan protokol mutlaka kulüplerimize önemli katkılar sağlayacak. 2020-2021 sezonuyla ilgili bu kısa girizgahımızın ardından gelelim ilk haftanın dikkat çeken takımlarına... 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta Eyüpspor ile Mamakspor, Beyaz Grup'ta ise Ankara Demir lige farklı skorlarla başladı. 3. Lig'de ise Buca, Mardin, Çatalca ve Ordu ilk haftayı lider bitirdi.