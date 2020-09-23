Samsun'dan gol şov! (TFF 1. Lig Panorama)

ESKİŞEHİR-ADANA

Geçen sezon büyük sıkıntı çeken iki ekip de 3 puan için sahadaydı. Ancak orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmadan bir galip çıkmadı. İki takım da daha çok uzaktan şutlarla gol aradı ancak olmadı. Eskişehirspor sezonun ilk puanını aldı.

BANDIRMA-AKHİSAR

Ligin yeni ekibi Bandırma ilk galibiyetini Akhisar karşısında aldı. Ege temsilcisi etkili oynasa da Bandırma kalecisi Gökhan müthiş bir maç çıkarttı. Akhisar'a gol şansı tanımadı. Ban-Ban 3 puana uzandı. Lige alıştıkça daha fazla can yakacak gibi duruyorlar.

TUZLA-BALIKESİR

İlk yarıda Balıkesir rakip yarı alanda geniş boşluklar buldu ancak fırsatları harcadı. İkinci devrede toparlanan Tuzlaspor, tecrübeli sağ beki Erdem Özgenç'in müthiş asistini Kutay'ın gole çevirmesiyle maçı kazandı. 36'lık Erdem maç sonu alkışı aldı.

ALTINORDU-BURSA

Açılış haftasında evinde Adana Demirspor'a kaybeden Bursaspor telafiyi Altınordu deplasmanında buldu. Emirhan ve Ali'nin golleriyle 3 puanı kazandı. Burak Kapacak'ın Emirhan'ın golünde yaptığı asist müthişti. Bursa için önemli galibiyet oldu.

KEÇİÖREN-ANKARA

Sezona iyi bir başlangıç yapan Keçiörengücü, Ankara derbisini kazandı. 2. maçında 2. galibiyetini de elde etti. Formda hücum oyuncusu Cem Ekinci bir kez daha ağları sarstı. Keçiörengücü cephesi galibiyet sonrası mutluydu. Sezona süper başladılar.

GİRESUN-MENEMEN

Menemenspor kalecisi Selmani'nin adı transferde çok geçiyordu. Başarılı eldiven Giresunspor deplasmanında kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Rasheed'in uzatma anlarındaki golüyle Menemenspor 1 puanı kurtardı. İki takım da 3 puana hasret.

İSTANBUL-ALTAY

Boğalarda İssah müthiş bir futbol sergiledi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir de gol kaydetti. İstanbulspor, güçlü Altay'ı devirerek sezonun ilk 3 puanını kazandı. İki hafta geride kalmışken İzmir ekibi Altay henüz 3 puanla tanışamadı.

A.DEMİR-BOLUSPOR

Lige Bursaspor galibiyetiyle başlayan Adana Demirspor sahasında Boluspor'a takıldı. Güney temsilcisi özellikle ilk yarısına damga vurduğu maçta çok gol kaçırdı. ADS hücumcuları net fırsatları harcayınca Boluspor kritik deplasmandan 1 puanı kurtardı.

SAMSUN-ÜMRANİYE

Karadeniz ekibi tüm hatlarıyla maça damga vurdu. Sağ bek Erhan, sol bek Kerem, ileride Burak Çalık ve Tomane müthiş işler yaptılar. Fredy de orta sahada çalışkandı. Samsunspor çok üstün olduğu karşılaşmada 3 golle 3 puanı