Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Hedef halıcı olmak

Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, hedeflerinin TFF 1'inci Lig'de kalıcı bir takım yaratmak olduğunu belirtti. 10 Numara'ya konuşan Göçmez, "TFF 1. Lig mücadele gerektiren bir yer. Her ne kadar geçen sezonki kadromuzun büyük bir çoğunluğunu korusak da 2020-21 sezonuna 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ile başladık. 6-7 haftalık bir süreç sonrasında yeni transferlerin uyumuyla birlikte taraftarımız çok farklı bir takım izleyecektir. Ümraniye maçında güzel bir oyun oynadık. Ne yazık ki puan alamadık fakat Akhisarspor maçında istediğimiz 3 puan bizim oldu. Bu lige yeni geldik, çok farklı sonuçlar çıkabilir. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başlamıştık. Son 6 haftaya en az yenilgi, en çok gol, en iyi averaj ve 3 puan farkla lider girmiştik. Şu an eksik gördüğümüz bir sağ açık (kanat) bölgesi var. Eğer olursa fırsat transferi olarak belki bir orta saha alabiliriz" ifadesini kullandı.

AVRUPALI HOCA

Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt ile aramız inanılmaz iyi ve uyum içinde çalışıyoruz. Başkan- hoca ilişkisinden ziyade burada bir aile gibi olduk. Gelecekte de gerek Süper Lig gerekse Avrupa'da adından söz ettirecek bir teknik adam olacağını düşünüyorum. Oynattığı sistemin zamanla TFF 1. Lig'de çok daha verimli ve etkili olacaktır. Hocalarımızın hepsi birbirinden değerli.

RICARDO QUARESMA'YI ALMIŞIZ!

Şampiyon olduktan sonra "Bandırmaspor" ismi bir anda Avrupa medyasında da yer aldı. Bir sabah uyandığımızda kim ya da kimler tarafından yapıldı bilmiyorum fakat basında Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğimiz yer aldı. Kendisi ile hiçbir temasımız olmadı. Quaresma, Bandırmaspor tarafından yapılan bir PR çalışması değildi.

YENİ STAT LAZIM

Mevcut stadyumun zemini ve ışıklandırması yetersiz. Süper Lig'e çıkmamız ve Avrupa Kupaları'nda oynamamız durumunda ise tribünler yetersiz kalacak. Bu sebeple Royal Hastanesi Bandırmaspor olarak yeni bir stadyuma ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili yetkili kişilerle görüşüyoruz. Sportif başarı geldikçe daha modern standartlar doğrultusunda stadyumun inşaatına bir an önce başlanacaktır.