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Amatörler beklemede

Profesyonel ligler başladı, peki ya amatör ligler ne olacak? Bu sorunun cevabı hafta içi 'nin vereceği kararda netlik kazanacak.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:15 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Amatörler beklemede
Profesyonel ligler başladı, peki ya amatör ligler ne olacak? Bu sorunun cevabı hafta içi 'nin vereceği kararda netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta İstinye'de toplanan TFF Kurulu, ve yerel ligler için kararın hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, "Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulu'nun önerileri çerçevesinde liglerin durumu yeniden değerlendirilecek. Resmi açıklamayı hafta içinde yapacağız" diye konuşmuştu.
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