Amatörler beklemede

Profesyonel ligler başladı, peki ya amatör ligler ne olacak? Bu sorunun cevabı hafta içi TFF'nin vereceği kararda netlik kazanacak.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:15Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Profesyonelligler başladı, peki ya amatör ligler ne olacak? Bu sorunun cevabı hafta içi TFF'nin vereceği kararda netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta İstinye'de toplanan TFF Amatör İşler Kurulu, Bölgesel Amatör Lig ve yerel ligler için kararın hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, "Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile TFF Sağlık Kurulu'nun önerileri çerçevesinde liglerin durumu yeniden değerlendirilecek. Resmi açıklamayı hafta içinde yapacağız" diye konuşmuştu.