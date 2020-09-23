Alt liglerden haberler (23.09.2020)

1922 KONYA İSYANDA

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakarya'ya 1-0 kaybeden 1922 Konya, hakemlerden yana dertli. Yeşil-beyazlı yönetim, "Pilot takım olmamız nedeniyle hakemler bizi eziyor. Sakarya maçında penaltımız verilmedi" açıklamasını yaptı

YENİ BAŞKAN OLGUN

Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un yeni başkanı Vahit Olgun oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün tarihinde ilk kez yönetim kuruluna 2 kadın üye dahil olurken, yeni başkan Vahit Olgun, 12,5 milyon TL olan borçlarını 12,6 milyon TL yapmamanın sözünü verdi.

İÇEL 'HÜKMEN' DİYOR

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden İçel İdmanyurdu, korona virüs testi talimatlarına uygun bulunmadığı için oynanamayan müsabakada, Osmaniyespor'un talimatlara uymadığını öne sürerek hükmet galibiyet talep etti.

KOCAELİ'DE OTO ETKİNLİK!

2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Kovid 19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan ve Misli.com üzerinden yayınlanan maçı Kocaelispor taraftarları 'Arabada futbol' etkinliğinde takip etti.

DİYARBEKİR ÇOK MUTLU

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Hedefimiz şampiyon olup 2. Lig'e çıkmak" diye konuştu

NAZİLLİ BLD. ŞAŞTI KALDI

3. Lig 2.Grup'taki sezonun ilk maçında Fethiyespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Nazilli Belediyespor, hayal kırıklığı yaşıyor. Şampiyonluk hedefleyen siyah- beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, "Hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık" dedi.