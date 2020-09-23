1. Lig'den haberler (23.09.2020)

ADANASPOR

Turuncu-beyazlılar 10 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile yollarını ayırdı. 2 maçta 4 puan almıştı. Alınan bu karar Adanasporluları şaşırttı.

ESKİŞEHİR

Teknik direktör Mustafa Özer: Galip gelmeyi çok isterdik. Geçen sezonki sorunları daha çabuk aşmalıyız. Eskişehirspor'a yakışan alt sıralar değil.

ANKARASPOR

Ankara Keçiörengücü'ne kaybeden Ankaraspor'da hakeme büyük tepki var. Resmi siteden "Yenildik çünkü hakem böyle istedi" denildi.

BANDIRMASPOR

Teknik direktör Serdar Bozkurt: İyi oynayıp güzel bir galibiyet aldık. Ligin yeni takımı olarak 3 puan moral verdi. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

BALIKESİRSPOR

Teknik direktör Mesut Dilsöz: Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Sadece pozisyon hataları yapıyoruz. Bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor.