Haberler 10 Numara 1. Lig'den haberler (23.09.2020)

1. 'den haberler (23.09.2020)

1. takımlarında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:07 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
1. Lig'den haberler (23.09.2020)

ADANASPOR
Turuncu-beyazlılar 10 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile yollarını ayırdı. 2 maçta 4 puan almıştı. Alınan bu karar Adanasporluları şaşırttı.

ESKİŞEHİR
Mustafa Özer: Galip gelmeyi çok isterdik. Geçen sezonki sorunları daha çabuk aşmalıyız. 'a yakışan alt sıralar değil.

ANKARASPOR
Keçiörengücü'ne kaybeden Ankaraspor'da hakeme büyük tepki var. Resmi siteden "Yenildik çünkü hakem böyle istedi" denildi.

BANDIRMASPOR
Teknik direktör Serdar Bozkurt: İyi oynayıp güzel bir galibiyet aldık. Ligin yeni takımı olarak 3 puan moral verdi. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

BALIKESİRSPOR
Teknik direktör Mesut Dilsöz: Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Sadece pozisyon hataları yapıyoruz. Bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor.

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