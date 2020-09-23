1. Lig'den haberler (23.09.2020)

ADANASPOR
Turuncu-beyazlılar 10 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile yollarını ayırdı. 2 maçta 4 puan almıştı. Alınan bu karar Adanasporluları şaşırttı.
ESKİŞEHİR
Teknik direktör Mustafa Özer: Galip gelmeyi çok isterdik. Geçen sezonki sorunları daha çabuk aşmalıyız. Eskişehirspor'a yakışan alt sıralar değil.
ANKARASPOR
Ankara Keçiörengücü'ne kaybeden Ankaraspor'da hakeme büyük tepki var. Resmi siteden "Yenildik çünkü hakem böyle istedi" denildi.
BANDIRMASPOR
Teknik direktör Serdar Bozkurt: İyi oynayıp güzel bir galibiyet aldık. Ligin yeni takımı olarak 3 puan moral verdi. Kazanarak devam etmek istiyoruz.
BALIKESİRSPOR
Teknik direktör Mesut Dilsöz: Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Sadece pozisyon hataları yapıyoruz. Bunları bir an önce düzeltmemiz gerekiyor.