Tevfik’ten özür golü

Transfer döneminde Adanaspor kapısından bir kez daha girmesi sıkıntılı olmuştu. Adana Demirspor forması giyerken Adanaspor maçındaki tavırları nedeniyle taraftarlar oma karşıydı. Özür dilenmesi istenmişti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu en güzel cevabı sahada verdi. Başarılı futbolcu turuncu- beyazlıların, İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta tek golü attı. Tevfik maç sonunda "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Adanaspor bundan sonra hep üst sıralarda olacak. Hedefimiz bu sezon yukarılarda yer almak hatta Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.