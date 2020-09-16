Sakarya'nın tek hedefi şampiyonluk

Balıkesir'i 2 yılda 2. Lig'den Süper Lig'e; ilçesi Bandırmaspor'u en altlardan, en üstlere taşıyıp Turgutluspor'u 3'ten 2'ye çıkartmış, Sakarya ve Manisa FK'da inanılmaz işlere imza atmış İsmail Ertekin, Sakaryaspor'a döndü ve yeniden tarih yazmak istiyor. 'Beyaz saçlı prens' lakabıyla şöhret olan Ertekin, sezonun sonunda taraftar ve kendilerinin istekleri olan şampiyonluk doğrultusunda şu ana kadar doğru adımlar ile ilerlediklerini kaydetti. Ara mesafeyi biran önce kapatabilmek için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Ertekin, "İnşallah bu çabamız boşa gitmez, sakatlıksız ve bir terslik olmadan sezona başlayabiliriz" dedi. Bugüne kadar hedefledikleri şeylere ulaştıklarını düşündüğünü söyleyen Ertekin, "Bu ligde iki grup oluşuyor, biri 20 biri 19'luk bir grup oluştu. Sezonun başında biliyorsunuz bütün takımların tek amacı var, şampiyon olabilmek. Herkes bu işe daha başlarken diyor ki şampiyon olmak istiyoruz. Sakaryaspor camiası 3 sezondan beri playoff'tan dönen bir camia. Onun için bu sezon biz play-off oynamak istemiyoruz, direk çıkmak istiyoruz diye bir slogan var görüntüde. Böyle olunca da biz de bu amaç uğrunda, iyi transferleri yapmaya hedefledik. Bugüne kadar da hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Kağıt üzerinde kimse şampiyonluğu garanti edemez. Favori gibi gözüküyoruz ama favori takım olmanın da birçok kötü tarafları var. Çünkü herkes size karşı daha farklı oynamaya çalışıyor. İyi tarafları da var, sizin daha üst takım olduğunuzu kabullendirebilirseniz diğer takımlara avantaj size geçiyor. Senenin başında olduğumuz için kalkıp biz favoriyiz veya biz herkesi yeneriz gibi bir lükse sahip değiliz. Çalışıp doğru bir 11 bulup, maçları kazanacak 11'i yakalayıp her maçı kazanıp sezonun sonunda o hedefe ulaşmamız lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

TARAFTARIMIZ ÇOK BÜYÜK

Taraftarlarında istek ve hedefleri ile birlikte şampiyonluk doğrultusunda şu ana kadar doğru adımlar ile gittiklerini aktaran Ertekin, "Geçmişten kaynaklanan bir kredimiz vardı bu kredi ile bu takımın başına tekrar davet edildik. Biz de o kredimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Eğer bu işin sonunda hedefe ulaşabilirsek, kredimizi doğru kullanmış olacağız diye düşünüyorum. Bu krediyi de yitirmek istemiyorum. Taraftarlar bize güveniyorlar, bu güveni boşa çıkartmamamız gerekiyor. Ben buradan taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; hakikaten büyük bir camia, büyük bir taraftar grubu var ve onların istek ile doğrultuları şampiyonluk, biz de o istek ve doğrultularda hem transfer açısından hem de çalışma açısından şu ana kadar doğru gittiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HASRET SONA ERECEK

Şampiyonluğu çok istediklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Biz bu sene sizlerle birlikte şampiyon olmak istiyoruz. Birkaç sezondur direkten dönüyoruz. İnşallah bu sene sizlerin gayreti, taraftarlarımızın desteği, bizlerin de katkılarıyla o çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşmak, şehrimize hediye etmek istiyoruz. Yeni gelen futbolcu arkadaşlarımız takımımıza güç kattı. Tüm taraftarlarımız transferlerden çok memnun. Bu sene sizlerle beraber çok farklı bir Sakaryaspor izleyeceğimizden eminiz. Sakaryaspor'umuzun geçmişi