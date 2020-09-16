Kırklarelispor Atakan’ı kaptı

Sezonun ilk maçını evinde Sivas Belediyespor ile oynayacak Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor, Eyüpspor'dan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Atakan Arslan'ı renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Volkan Can, "Kırklarelispor'umuzun başarısı için transferler yapıyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

KIZILCABÖLÜK HIZ KESMİYOR

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ilk maçını Çankaya ile oynayacak Kızılcabölükspor'da transfer harekatı sürüyor. Denizli temsilcisi, BAL ekiplerinden Burdur MAKÜ'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Ercan Kılıç, aynı ligdeki Sarayköyspor'dan 23 yaşındaki orta saha Şefik Can Erel ve Denizlispor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Karakaya'yla birer yıllık sözleşme imzaladı.

HOPA'DAN 2 TAKVİYE BİRDEN

Misli.com 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Artvin Hopaspor, iki transfer birden yaptı. Geçen hafta başkanlığı seçilen İmdat Uçan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan mor-beyazlılar, Muğlaspor'dan 24 yaşındaki stoper Güray Fırat ve Kocaelispor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha Mehmet Avcı ile sözleşme imzaladı.