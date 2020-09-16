Guindo’dan imza

Başkent temsilcisi transferde forvet hattını güçlendirdi. Ankara Keçiörengücü, Malili forvet oyuncusu Saliou Guindo'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Guindo "Kariyerimi Türkiye'de sürdüreceğim için mutluyum. Burası bana önemli katkılarda bulunacak. Yeni takımıma da faydalı olmak istiyorum" dedi. Guindo, Keçiörengücü'nün bu sezon hücum hattındaki en önemli silahı olacak.