Haberler 10 Numara Guindo’dan imza

Guindo’dan imza

Keçiörengücü, forvet oyuncusunu renklerine kattı. 3 yıllık sözleşme imzalandı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Guindo’dan imza

Başkent temsilcisi transferde forvet hattını güçlendirdi. Keçiörengücü, forvet oyuncusu Saliou Guindo'yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Guindo "Kariyerimi 'de sürdüreceğim için mutluyum. Burası bana önemli katkılarda bulunacak. Yeni takımıma da faydalı olmak istiyorum" dedi. Guindo, Keçiörengücü'nün bu sezon hücum hattındaki en önemli silahı olacak.

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