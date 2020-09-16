Fatih Bergama’da

NAZİLLİ'DE 4 İMZA

Üçüncü Lig 2. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 4 oyuncuya resmi sözleşme imzalattırdı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Muğlaspor'da 20 gol kaydeden Murat Can Bölükbaşı, Bayburt'tan sol bek Selçuk Hakalmaz ve H.E.Adıvar'da sol kanat Batuhan Kayıkçı ile birlikte iç transferde Ufukcan Engin ile resmi sözleşme yaptı. İmza töreninde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

FATİH BERGAMA'DA

Misli.com 3. Lig 4. Grup'un yeni ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçen sezon Serik Belediyespor'la 2. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 27 yaşındaki sol kanat Fatih Özçelik ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Özçelik'e kırmızı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ORDU'DA İKİ VAKA ÇIKTI

3.Lig 4. grup takımlarından 52 Orduspor'da biri futbolcu iki kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda bugün yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre bir futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif vaka tespit edildi" denildi. Bu kişilerin izolasyona alındığı ve gerekli işlemlere başlandığı kaydedildi.