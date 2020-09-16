Amatörler tedirgin

Amatör Liglerin kaderinin henüz belirlenmemesi takımlar ve futbolcularda husuzsuzluk oluşturuyor. 10 Numara olarak bu konuyu ele aldık:

MUAMMER SAKA (ALİBEYKÖYSPOR BAŞKANI)

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2020-21 sezonunda TFF'nin açıklamasına göre 260 takım mücadele edecek. Bu da oyuncu, antrenör, malzemeci, masör, kulüp çalışanı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aileleri ile birlikte yaklaşık 50 bin kişi demektir. Bu insanlar Mart ayından itibaren işsizler ve herhangi bir gelirleri yok. Ben Alibeyköyspor başkanı olarak yeni sezon hazırlıklarına, antrenmanlara başladım. Futbolcularımızın ekonomik sıkıntı içerisinde olmaması için elimizden gelen bütün yardımları yapmakla beraber peşinatlarının % 50'sini de ödedim. Ligler oynanmayacak denilirse asla o paraları geri istemeyeceğim. Bu paralar o çocukların hakkıdır.

SERTAÇ GEZER (TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ)

2020 – 2021 Sezonu Profesyonel liglerin planlaması yapılıp maçlar oynanmaya başlamasına rağmen BAL hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapılmaması, oynanıp oynanmayacağı belli olmaması ve kulüplerin TFFTASKK tarafından bilgilendirilmemesi Amatör Kulüpleri çok zor duruma sokmuştur. Sporcuların 15 ay antrenman ve maç yapmadan geçirdiğini düşündüğümüz zaman gelecek sezonlarda Türk futbolu için işlerin iyice kötüye gitmesi demektir. BAL'da mücadele eden çoğu takım profesyonel takımlarından iyi imkânlara sahiptir. Federasyon tarafından kulüplerden alınan teminat paraları bu sezon alınmayarak kulüplerin bu bütçeyi Covid- 19 testi için İl Sağlık Müdürlükleriyle anlaşarak önlem almaları sağlanabilir.

İSMAİL ODABAŞI (AMASYASPOR 1968 FUTBOL KULÜBÜ FUTBOLCUSU)

BAL, SAL, 1. ve 2. Amatör küme maçları oynanmayacak deniliyor. Neden? Diğer ligler oynanıyor onlara virüs yokta bize mi var? Yaklaşık 50 bin kişi bu işten ekmek yiyor ve bizler 7 – 8 aydır çalışmıyoruz evdeyiz.

MELİH KAĞAN POSTALLI (AYDIN YILDIZSPOR FUTBOLCUSU)

Bir Bölgesel Amatör Ligi (BAL) futbolcusu olarak liglerin oynanması taraftarıyım. Evet, virüs var fakat bu virüs hepimize var. Süper Lig başta olmak üzere 3. Lige kadar oynatılan müsabakalarda gerekli önemler alınabiliyor ise bizlere de alınabilir. TFF ve ASFK'nın bizleri mağdur etmeyecek bir karar vereceğine inanıyorum.

DOĞANCAN EREŞMELİ (İZMİRSPOR FUTBOLCUSU)

Bu lig oynanmaz ise çok insan işsiz kalacak. Yetkililer bunun farkında mı? Aylardır borç ile yaşayanlar, bebeğine mama alamayanlar var. İnsanların gerçek anlamda psikolojileri bozuldu. Lig ayrımı yapmasınlar, amatöre yasak, kimsenin parasına göz koymasınlar. Hayalleri olanların önünü kapatmasınlar.

SERDAL ÖZ (BİGASPOR FUTBOLCUSU)

Profesyonel liglere sağlanan imkânlar alt liglerdeki takımlara uygulanmamaktadır. Bu konuyla ilgili yetkili olan kişiler ise topu Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığına atarak hiçbir çaba sarf etmeden maaşlarını almaktadırlar. Bizler alnımızın teriyle mücadele ederek işimiz olan futbolu oynamak istediğimizde ise her türlü zorluğu görmekteyiz.

EFE GÖKBAYRAK (BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ FUTBOLCUSU)

İlgi veya farklı bir muamele istemiyoruz sadece bizi ötekileştirmesinler yeter. Zaten dünyada amatör küme futbol müsabakalarında yaş kontenjanı uygulanan tek ülkeydik şimdi bizleri oynatmamak için bir de koronayı eklediler. Ne diyelim sabırla doğru kararın