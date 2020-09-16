Adana Demir'den müthiş dönüş

MENEMEN-ALTINORDU

Türk sporunun 'futbolcu fabrikası' Altınordu, Menemen önünde yeni genç yeteneği Burak İnce ile 3 puana uzandı. 16 yaşındaki Burak, perdeyi açtı, Metehan skoru 2-0 yaparak galibiyeti perçinledi. Altınordu, İzmir derbisini kazanıp sezonu galibiyetle açtı.

ÜMRANİYE-BANDIRMA

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takım da dengeli oyunu tercih etti. Ortada geçen mücadelede düğümü İstanbul ekibinin yeni transferi çözdü. İstanbul temsilcisi, yeni transferi Mayi'nin golüyle sezonun ilk haftasını 3 puanla kapattı.

BOLU-KEÇİÖRENGÜCÜ

Ankara Keçiörengücü deplasmanda elde ettiği galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Boluspor gibi zorlu bir dış saha maçında iyi bir mücadele ortaya koyan Başkent temsilcisi, 30 yaşındaki tecrübeli forveti Cem Ekinci'nin kaydettiği golle 3 puanı hanesine yazdı.

ANKARA-ESKİŞEHİR

İki takım için de sezon sıkıntılı başladı. Mali problemler nedeniyle transfer yapamadan lige başlayan iki takımın mücadelesinde Osmanlıspor adını Ankaraspor olarak değiştiren Başkent ekibi, Eskişehir'i geçen yıl profesyonel olan 19 yaşındaki Erdem ile yıktı.

BURSA-ADANA DEMİR

2020-21 sezonunun ilk haftasında sonucu en çok merak edilen mücadeleydi. Transfersiz lige başlayan Bursaspor, Ali Akman ile 8'de öne geçse de rakibinin tecrübeli isimlerine direnemedi. Mehmet Akyüz'ün sürüklediği Şimşekler, Timsah'ı 3-1 yendi.

ADANASPOR-İSTANBUL

Bu sezon küme düşme hattında dolaşmak istemeyen Adanaspor lige iyi başlamak istiyordu. Turuncu-beyazlı takım, kıran kırana geçen mücadelede ligin 'diri' ekiplerinden İstanbulspor karşısında Tevfik Köseoğlu'nun attığı tek golle galibiyete uzandı.

ALTAY-SAMSUNSPOR

TFF 1. Lig'in iki iddialı ekibinin mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Yeni transferleriyle gözünü Süper Lig'e diken Altay ile güçlü yönetimi, tecrübeli hocası ve kaliteli kadrosuyla dikkat çeken Samsunspor golsüz biten maçın ardından puanları paylaştı.

BALIKESİR-GİRESUN

Ekonomik sorunlarla sezona başlayan ve transfer tahtasını açamadan ilk maçına çıkan Balıkesir, sürpriz bir galibiyete imza attı. Ganalı golcüsü Mahatma Otoo'nun iki golle yıldızlaştığı maçta Bal-Kes'in diğer sayısını Celal Emir attı. Balıkesir, rakibini 3-1 yendi.

AKHİSAR-TUZLASPOR



Geçen sezon Süper Lig şansıın play-off'ta kaybeden Akhisarspor, sezona istediği gibi başlayamadı. 2. Lig playoff'unda rakiplerini eleyerek şampiyon olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında güçlü rakibi Akhisar'dan deplasmanda 1 puan almayı bildi.

SAMSUN YENİLGİYİ UNUTTU

Samsunspor mağlubiyet nedir bilmiyor. Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlıların bileği tam 280 gündür bükülmüyor. Güçlü bir kadro kuran Samsunspor'un ana hedefi ise Süper Lig.

1. Lig'de 2020-21 sezonu gol açısından kısır başladı. Oynanan 9 maçta toplam 16 gol kaydedildi. Maç başına 1.77 gibi geçen yıla oranla düşük bir gol ortalaması yakalandı.

HAFTANIN KAREASI:

MAHATMA OTOO (BALIKESİRSPOR), MEHMET AKYÜZ (ADANA DEMİR), BURAK İNCE (ALTINORDU), CEM EKİCİ (KEÇİÖRENGÜCÜ),

HAFTANIN GOLÜ : BURAK İNCE (ALTINORDU)

HAFTANIN FUTBOLCUSU: BURAK İNCE (ALTINORDU)

HAFTANIN HOCASI: ÜMİT ÖZAT (ADANA DEMİR)

HAFTANIN HAKEMİ: KUTLUHAN BİLGİÇ