Yüzme seferberliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli yüzücülerle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Merve Güncer, Beril Böcekler ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve antrenörleri makamında kabul etti.



TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Milli sporcuları kutlayan Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte Türk sporunun güç kaybetmediğini vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzmeye özellikle son iki yılda yeni bir bakış açısıyla büyük bir pencere açtık. Havuzu insanlarla doldurursak performans havuzuna daha fazla insan gönderebiliriz. Bu projenin başarılı olması Türkiye'nin geleceği demek. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretelim ve yeni adaylar çıkaralım" dedi.



ÖĞRENCİLER BURSLARINA KAVUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin yapıldığını açıkladı. 6 Eyül'de başlayan burs ödemelerinin 10 Eylül'de tamamlanacağı belirtildi. Ödemelerin, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. Son iki günde TC Kimlik numarasının sonu "6" olanlar bugün ve "8" olanlar ise yarın ödemelerini alacak.