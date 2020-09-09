Yüzme seferberliği
"İsteyen herkese yüzmeyi öğretmemiz ve yeni adaylar çıkarmamız şart. Havuzu insanlarla doldurursak performans havuzuna daha fazla insan gönderebiliriz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli yüzücülerle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Merve Güncer, Beril Böcekler ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve antrenörleri makamında kabul etti.
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ
Milli sporcuları kutlayan Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte Türk sporunun güç kaybetmediğini vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzmeye özellikle son iki yılda yeni bir bakış açısıyla büyük bir pencere açtık. Havuzu insanlarla doldurursak performans havuzuna daha fazla insan gönderebiliriz. Bu projenin başarılı olması Türkiye'nin geleceği demek. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretelim ve yeni adaylar çıkaralım" dedi.
ÖĞRENCİLER BURSLARINA KAVUŞTU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin yapıldığını açıkladı. 6 Eyül'de başlayan burs ödemelerinin 10 Eylül'de tamamlanacağı belirtildi. Ödemelerin, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. Son iki günde TC Kimlik numarasının sonu "6" olanlar bugün ve "8" olanlar ise yarın ödemelerini alacak.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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