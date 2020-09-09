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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Traore bombası

Traore bombası

Bandırmaspor, 2012'de 18 milyon euro'ya Anzhi'nin ettiği, bir dönem G.Saray'ın da ilgilendiği 2.03'lük forvet ile anlaştı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, sezonun bomba transferlerinden birine imza attı. Bordo-beyazlılar, 30 yaşındaki Fildişili golcü ile ön protokol imzaladı. Daha önce CFR Cluj, , Anzhi, Monaco, Everton, CSKA , Sporting Gijon, Amiens SC takımlarının formasını terleten Fildişi Sahilli milli santrafor Lacina Traore, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Bandırmaspor ile sözleşme imzaladı. Bir dönem Galataaray'la da adı anılan yıldız isim 2012/2013 sezonu başında Krasnodar'dan Anzhi'ye 18 milyon euro gibi ciddi bir rakama olmuştu. Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Bandırmaspor daha önce Giresun'dan sol kanat Del Valle ile orta saha Landel, Balıkesir'den sağ kanat Otoo, Erzurum'dan Pote, Akhisar'dan kaleci Gökhan Değirmenci, 'dan orta saha Haliloviç gibi önemli isimleri almıştı.
  1. 9.9.2020
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