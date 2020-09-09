Tenise süper tesis
İstanbul Tenis Merkezi, Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı. Dünya standartlarındaki tesis uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak.
Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş da yer aldı. 25 bin m2 arazi üzerine kurulan merkez, biri merkez kort olmak üzere dört maç ve bir antrenman kortundan oluşuyor. Dün başlayan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile kapılarını açan tesisin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke gençlerinin spora erişimini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "İnanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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