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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Tenise süper tesis

Tenise süper tesis

, Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı. Dünya standartlarındaki tesis uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Federasyonu , Gençlik ve . 'nun katılımıyla açıldı. Açılışta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş da yer aldı. 25 bin m2 arazi üzerine kurulan merkez, biri merkez kort olmak üzere dört maç ve bir antrenman kortundan oluşuyor. Dün başlayan TEB BNP Paribas Tennis Championship ile kapılarını açan tesisin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke gençlerinin spora erişimini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "İnanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 9.9.2020
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