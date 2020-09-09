Tenise süper tesis

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş da yer aldı. 25 bin m2 arazi üzerine kurulan merkez, biri merkez kort olmak üzere dört maç ve bir antrenman kortundan oluşuyor. Dün başlayan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile kapılarını açan tesisin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke gençlerinin spora erişimini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "İnanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.