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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Şok! 14 Kovid 19 birden

Şok! 14 Kovid 19 birden

1. Lig ekiplerinden 'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan topduyurdu

1. Lig ekiplerinden 'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalıtoplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun po şanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde - zitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
  1. 9.9.2020
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