Sofuoğlu ve Güven'e kutlama - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Sofuoğlu ve Güven'e kutlama

Sofuoğlu ve Güven'e kutlama

, 'nda 'daki ilk yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi 'nu tebrik etti.

, 'nda 'daki ilk yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi 'nu tebrik etti. Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamlayan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i de kutladı.
  1. 9.9.2020
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