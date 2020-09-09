Shehu için kapışma

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bursaspor kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi Shehu'ya çevirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak Paul Le Guen'in çalıştırdığı Le Havre ile Antalyaspor da Nijeryalı futbolcunun peşine düşmüş durumda.



BAŞKAN İLGİLENİYOR

Teknik direktör Mustafa Er'in mutlaka takımda kalmasını istedigi Shehu için başkan Erkan Kamat bizzat devrede. Kamat oyuncuyla direkt temas kurarak ikna etmek için uğraşıyor. Bu arada teknik direktör Mustafa Er "Transferlerden daha önemli olan şehrin yüzünü tekrar armaya dönmesi. Artık tüm Bursa kenetlenmeli. Bu şehre yakışan Süper Lig... Kimse unutmasın Bursa o ligde şampiyonluk yaşamış bir kulüp. kulüp" ifadelerini kullandı. Lige iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyledi.