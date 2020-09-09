Shehu için kapışma
Yeşil-beyazlılar kontratı biten Nijeryalı yıldızla yeniden anlaşma peşinde. Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre ve Antalya da takipte.
Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bursaspor kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi Shehu'ya çevirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak Paul Le Guen'in çalıştırdığı Le Havre ile Antalyaspor da Nijeryalı futbolcunun peşine düşmüş durumda.
BAŞKAN İLGİLENİYOR
Teknik direktör Mustafa Er'in mutlaka takımda kalmasını istedigi Shehu için başkan Erkan Kamat bizzat devrede. Kamat oyuncuyla direkt temas kurarak ikna etmek için uğraşıyor. Bu arada teknik direktör Mustafa Er "Transferlerden daha önemli olan şehrin yüzünü tekrar armaya dönmesi. Artık tüm Bursa kenetlenmeli. Bu şehre yakışan Süper Lig... Kimse unutmasın Bursa o ligde şampiyonluk yaşamış bir kulüp. kulüp" ifadelerini kullandı. Lige iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyledi.
- 9.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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