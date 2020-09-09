Shehu için kapışma - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Shehu için kapışma

Shehu için kapışma

Shehu için kapışma

Yeşil-beyazlılar kontratı biten Nijeryalı yıldızla yeniden anlaşma peşinde. ’in çalıştırdığı ve da takipte.

'i hedefleyen takımlardan kongre sürecinde transferde ciddi vakit kaybetmişti. Yeşil-beyazlılar, takımın genç ve tecrübeli isimleriyle anlaştıktan sonra rotayı Abdullahi Shehu'ya çevirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Timsahlar ile olan sözleşmesi sona ermişti. Bursaspor büyük bir karakter olan Shehu ile yola devam etmek istiyor. Ancak Paul 'in çalıştırdığı ile da Nijeryalı futbolcunun peşine düşmüş durumda.

BAŞKAN İLGİLENİYOR
'in mutlaka takımda kalmasını istedigi Shehu için başkan Erkan Kamat bizzat devrede. Kamat oyuncuyla direkt temas kurarak ikna etmek için uğraşıyor. Bu arada teknik direktör Mustafa Er "Transferlerden daha önemli olan şehrin yüzünü tekrar armaya dönmesi. Artık tüm kenetlenmeli. Bu şehre yakışan Süper Lig... Kimse unutmasın Bursa o ligde şampiyonluk yaşamış bir kulüp. kulüp" ifadelerini kullandı. Lige iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyledi.

  1. 9.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Shehu için kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA