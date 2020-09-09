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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Oğulkan Menemen'de

Oğulkan Menemen'de

1. Lig ekibi Menemen spor, 'ı renklerine bağladı.

1. Lig ekibi Menemen spor, 'ı renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. altyapısından yetişen Oğulkan Aydın, ve Ümraniyespor'da görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor'la U19 Ligi Elit B'de 16 maça çıkan Oğulkan 3 kez fileleri havalandırdı.
  1. 9.9.2020
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