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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Bolubeyi Mihajlovic

Bolubeyi Mihajlovic

Yarenler transferde hız kesmedi. Bolu, 26 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig'de güçlü bir kadro kurmak isteyen 'un hamleleri sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Arka Gydnia'dan Nemanja Mihajlovic ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Sırp kanat oyuncusu resmi imzayı attıktan hemen sonra takımının kampına katıldı. 26 yaşındaki futbolcu "Boluspor hedefleri olan bir takım. Ben de bu hedeflere yardımcı olmak için buraya geldim. Bir gün 'de büyük takımlara karşı forma giymek isterim. Bunu da Boluspor'da gerçekleştirmeyi umut ediyorum" diye konuştu. Bolu- spor'da transfer harekatı devam edecek.
  1. 9.9.2020
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