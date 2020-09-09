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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Bodrum'a desteği

Bodrum'a Antalya desteği

2. Lig'de hisselerinin yüzde 60'ının Başkanı 'ün babası 'e devredilip kulübün temsilcisi tarafından yönetilmesi görüşmeleri tamamlanan , transferde kırmızı beyazlıların 6 gencini aldı.

2. Lig'de hisselerinin yüzde 60'ının Başkanı 'ün babası 'e devredilip kulübün temsilcisi tarafından yönetilmesi görüşmeleri tamamlanan , transferde kırmızı beyazlıların 6 gencini aldı. Bir süredir takımda geçen sezondan kalan isimlerle tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Bodrumspor, temsilcisinden 20 yaşındaki sol kanat Cenk Şen, 19 yaşındaki golcü Mikail Başar, 19 yaşındaki stoper Batuhan Berkay Fındık, 19 yaşındaki stoper 'i aldı.
  1. 9.9.2020
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