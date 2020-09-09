Bir sezonda 2.548 maç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Bir sezonda 2.548 maç

Bir sezonda 2.548 maç

Profesyonel liglerde bu sezon 145 takım yarışacak. Tam 2 bin 548 maç oynanacak.

Başkanı , bu sezon profesyonel liglerde çok yoğun bir sezon olacağını, MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı ve hakemlere güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi. Özdemir, yaptığı açıklamada " ile birlikte TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 145 takımımız yer alacak. Yani bu sezon profesyonel liglerimizde toplamda 2 bin 548 maç oynanacak" dedi. Özdemir şöyle devam etti: "Yeterli sabrı gösterirsek Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağız. Sizlere çağrım açık ve net. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetin. Ki bundan kuşkumuz da yok."
  1. 9.9.2020
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