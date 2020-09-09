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09 Eylül 2020, Çarşamba
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‘Bici Bici'ci futbolcu

‘Bici Bici'ci futbolcu

Tesadüfen tanıştığı satıcıdan iş teklifi alan ve bunu kabul eden 22 yaşındaki oyuncu, sıkıntılılarını bir nebze de olsa gideriyor.

'deki amatör bir takıma geçen sezon transfer olan orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Yahya , aldığı parayı yeterli bulmayınca kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek, yeni bir takım arayışına girdi. Oynayabileceği bir takım bulamayan Jarju, Mersin'de tesadüfen karşılaştığı 'bici bici' satıcısının kendisine sunduğu iş teklifini kabul ederek çalışmaya başladı. Tezgahta 'bici bici' satan Jarju, bu yolla geçimini sağlayabildiği için mutlu olurken, diğer taraftan yeni bir takım bularak yeşil sahalara ve çok sevdiği futbola dönmeyi umut ediyor. Gambiyalı oyuncu, futbolu çok sevdiğini ve bugüne kadar çeşitli takımlarda oynadığını söyledi. Takımından ayrıldıktan sonra ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan Jarju, 'bici bici' satıcısının iş teklifini değerlendirerek çalışmaya başladığını belirtti.

SON PARAMLA KOLA ALDIM!
İşe başladıktan sonra ilk başlarda zorlandığını anlatan Jarju, şu ifadeleri kullandı: "Gambiya'da iş imkanları çok fazla bulunmadığından ülkeme geri gidemedim. Mersin'de iş aramaya başladım. Sahil yolunda gezdiğim sırada cebimde kalan son paramla bici bici satıcısından kola aldım. O sırada satıcı olan abi benimle muhabbet etmeye başladı. Başımdan geçenleri ona anlattım. O da bana kendisiyle çalışmamı teklif etti. İşsiz olduğum ve paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Daha önce bici bicinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Serhat abimin bana öğretmesinden sonra çok sevdim. Şimdi kendime yetecek kadar para kazanmaya başladım çok mutluyum." oynayabileceği bir takım aramaya devam ettiğini aktaran Jarju, "Benim hayalim iyi bir kulüp bulup futbol hayatıma devam etmek" dedi.

  1. 9.9.2020
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