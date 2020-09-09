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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Balde 'a

Balde Giresun'a

Çotanaklar, Oviedo ile kontratı biten Senegalli forvetin peşine düştü. 31 yaşındaki futbolcu da sıcak bakıyor.

1. Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Giresunspor yabancı fotvet arıyor. Gündeme giren son isim İbrahime Balde. Real Oviedo ile kontratı sona eren 31 yaşındaki golcüyle temaslar sıklaştı. 1.88 boyundaki başarılı oyuncunun "Evet" demesi bekleniyor. Kariyeri boyunca Cluj, Numancia, , Reims, Osasuna, ve Oviedo formaları giyen Balde 276 mücadelede 69 gol kaydetti. 18 de asist yaptı. Anlaşma sağlanır sağlanmaz Balde, 'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
  1. 9.9.2020
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