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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan çift takviye

Adana'dan çift takviye

Bir daha küme düşme potası kabusu yaşamak istemeyen 'da transferler sürüyor.

Bir daha küme düşme potası kabusu yaşamak istemeyen 'da transferler sürüyor. Güney ekibi, Hapoel İroni'nin kanat oyuncusu İsmail Ryan ve Alman ekibi Darmstadt'tan Sırp golcü Ozegovic ile sözleşme imzaladı. İki oyuncu da takımın kampına katıldı.
  1. 9.9.2020
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