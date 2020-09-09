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09 Eylül 2020, Çarşamba
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2. Lig'den haberler

2. Lig'den haberler

2. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....

TURGUTLU'DAN ÜÇ TRANSFER
2.Lig'de 5 yıl aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, geçen sezon 'da forma giyen sağ bek Marvin Sinan Büyüksakarya'yı renklerine bağladı. Turgutlu hafta içinde de Hekimoğlu Trabzon'dan defans Talha Yazgan ve F.Bahçe alt yapısından Emre Nasuh'u renklerine katmıştı.

AFYON'DAN TAKVİYE
ekiplerinden Afjet Afyonspor, son olarak Bodrumspor forması giyen tecrübeli sol bek Emre Özkan ile sözleşme imzaladı. tecrübesi olan 31 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlılarla iki yıllık mukavele yaptı.

ALPAY SAKARYA'DA
Transferin hızlı ekibi Sakaryaspor, Muhammet Reis'in ardından kadrosunu 1.Lig'den bir kanat oyuncusuyla daha güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, Giresunspor'dan ayrılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Alpay Koçak'lı ile anlaşma sağladı. Alpay geçen yıl 11 maç oynamıştı.

7 EYLÜL UNUTULMADI
'ta 7 Eylül 2002'de yaşanan otobüs kazasında vefat edenler unutulmadı. Kulübün yayınladığı mesajda, " Yeşil düşleri kara bahtın şarampole yuvarladığı o günde aramızdan ayrılanları saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.

İNEGÖLSPOR'A GENÇ KARTAL
2. Lig Grup ekibi İnegölspor, 'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'i 1 yıllığına kiraladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi ile Basın Sözcü Ozan Can katıldı.

ELAZIĞSPOR'DA KOVİD ŞOKU
2. Lig ekiplerinden , 'da gerçekleştirdiği kampta yapılan PCR testi sonucuna göre 6 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 kulüp personelinin testi pozitif sonuçlandı. Kovid-19 tespit edilenlerin tedavi ve izolasyon süreci başlatıldı.

AMED SPORTİF'TE 9 İMZA BİRDEN
Beyaz grup ekiplerinden Amed Sportif'te iç transfer tamamlandı. Yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, Mansur, Abdullah, Yusuf Yağmur, Bünyamin Yürür, Muhlis İstemi, Batuhan Kurt, Seymen, Şiyar ve Ramazan Çeri ile yeni sözleşme yaptı.Turgutlu'dan

  1. 9.9.2020
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