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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara 1. Lig'den haberler

1. Lig'den haberler

1. Lig'den haberler

1. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....

'BU LİGDE KALACAĞIZ'
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Özer, "Bize inananları mutlu edeceğiz. Genç ve tecrübesiz olabiliriz ama inançlıyız. Bu sene ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm şehrin kendilerine destek vermesini istedi.

BAL-KES'İN UĞUR UMUDU
Birinci Lig ekiplerinden , Uğur Aygören'i renklerine kattı. 26 yaşındaki sağ bekin takıma dönüşü, kırmızı beyazlıların tahtasını açacağı şeklinde yorumlandı. Şehir müjdeli haberi bekliyor. Uğur, son olarak Tuzlaspor'da forma giymişti.

ADS'NİN YERİ SÜPER LIG
'un 'ten transfer ettiği başarılı 10 numara Kerim Avcı, çıtayı yüksek tuttu. 30 yaşındaki futbolcu, " Demirspor, son yıllarda hep finallerde kaybetti. Bu yıl farklı olacak. Sezonu ilk ikide bitirip direkt 'e çıkacağız" diye konuştu.

COCALIC'TE SONA DOĞRU
Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Boşnak stoper, resmi imzayı atacak. Cocalic ile birlikte Altay, Akhisar'dan dördüncü oyuncuyu almış oldu. Daha önce , Erhan Çelenk ve 'yü renklerine bağlamıştı.

İLYAS'TAN SÜPER GOL
hazırlık maçlarında gümbür gümbür ilerliyor. 'u deviren kırmızı-beyazlılar Giresunspor engelini de 1-0'lık skorla aştı. Golü orta sahadan İlyas Kubilay kaydetti. Bu golü ayakta alkışlandı.

  1. 9.9.2020
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