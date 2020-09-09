1. Lig'den haberler

'BU LİGDE KALACAĞIZ'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Özer, "Bize inananları mutlu edeceğiz. Genç ve tecrübesiz olabiliriz ama inançlıyız. Bu sene ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm şehrin kendilerine destek vermesini istedi.



BAL-KES'İN UĞUR UMUDU

TFF Birinci Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Uğur Aygören'i renklerine kattı. 26 yaşındaki sağ bekin takıma dönüşü, kırmızı beyazlıların transfer tahtasını açacağı şeklinde yorumlandı. Şehir müjdeli haberi bekliyor. Uğur, son olarak Tuzlaspor'da forma giymişti.



ADS'NİN YERİ SÜPER LIG

Adana Demirspor'un Gaziantep'ten transfer ettiği başarılı 10 numara Kerim Avcı, çıtayı yüksek tuttu. 30 yaşındaki futbolcu, "Adana Demirspor, son yıllarda hep finallerde kaybetti. Bu yıl farklı olacak. Sezonu ilk ikide bitirip direkt Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.



COCALIC'TE SONA DOĞRU

Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Boşnak stoper, resmi imzayı atacak. Cocalic ile birlikte Altay, Akhisar'dan dördüncü oyuncuyu almış oldu. Daha önce Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü'yü renklerine bağlamıştı.



İLYAS'TAN SÜPER GOL

Samsunspor hazırlık maçlarında gümbür gümbür ilerliyor. Trabzonspor'u deviren kırmızı-beyazlılar Giresunspor engelini de 1-0'lık skorla aştı. Golü orta sahadan İlyas Kubilay kaydetti. Bu golü ayakta alkışlandı.