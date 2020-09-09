1. Lig'den haberler
TFF 1. Lig'de yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....
'BU LİGDE KALACAĞIZ'
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Özer, "Bize inananları mutlu edeceğiz. Genç ve tecrübesiz olabiliriz ama inançlıyız. Bu sene ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm şehrin kendilerine destek vermesini istedi.
BAL-KES'İN UĞUR UMUDU
TFF Birinci Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Uğur Aygören'i renklerine kattı. 26 yaşındaki sağ bekin takıma dönüşü, kırmızı beyazlıların transfer tahtasını açacağı şeklinde yorumlandı. Şehir müjdeli haberi bekliyor. Uğur, son olarak Tuzlaspor'da forma giymişti.
ADS'NİN YERİ SÜPER LIG
Adana Demirspor'un Gaziantep'ten transfer ettiği başarılı 10 numara Kerim Avcı, çıtayı yüksek tuttu. 30 yaşındaki futbolcu, "Adana Demirspor, son yıllarda hep finallerde kaybetti. Bu yıl farklı olacak. Sezonu ilk ikide bitirip direkt Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
COCALIC'TE SONA DOĞRU
Altay, Akhisarspor'dan ayrılan Edin Cocalic ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Boşnak stoper, resmi imzayı atacak. Cocalic ile birlikte Altay, Akhisar'dan dördüncü oyuncuyu almış oldu. Daha önce Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü'yü renklerine bağlamıştı.
İLYAS'TAN SÜPER GOL
Samsunspor hazırlık maçlarında gümbür gümbür ilerliyor. Trabzonspor'u deviren kırmızı-beyazlılar Giresunspor engelini de 1-0'lık skorla aştı. Golü orta sahadan İlyas Kubilay kaydetti. Bu golü ayakta alkışlandı.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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