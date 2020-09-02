Kızılca tam gaz

TFF 1.Lig'deki Altınordu'nun pilot takımı olmak için devir görüşmeleri 1 yıl ertelenen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, transferde imzaları art arda attırıyor. Teknik direktör Ali Yalçın'la sözleşme yenileyip, iç transferde Ertuğrul Yıldırım, Oğuz Aksoy, Ozan Şamiloğlu, Abdullah Altıntaş, Abdullah Çınar, Yasin Yılmaz, Ümit Hatipoğlu ve Asil Kaan Eryılmaz ile yeniden anlaşma sağlayan sarı- kırmızılılar, dış transferde 8 isimle sözleşme imzaladı.



YENİDEN YAPILANMA

Daha önce Denizli'den Emre Sağlık ile Kadir Kurt, Elazığ Belediye'den Hayrettin ve Buca'dan Can Baykıran'a sözleşme imzalatan Kızılcabölük, önceki gün de Kızılcabölükspor, Bayrampaşa'dan Berkan Afşarlı, Erzinspor'dan Raif Uzuner, Gölcükspor'dan kaleci İlyas Türengül ve Yozgatspor'dan Mustafa Serkan Demirel ile sözleşme imzaladı.