Kızılca tam gaz - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Kızılca tam gaz

Kızılca tam gaz

Kızılca tam gaz

3. Lig ekibi Kızılcabölük, B.Paşa'dan Berkan Afşarlı, Erzin'den Raif Uzuner Gölcük'ten kaleci İlyas Türengül ve Yozgat'tan Serkan Demirel ile anlaştı.

TFF 1.Lig'deki Altınordu'nun pilot takımı olmak için devir görüşmeleri 1 yıl ertelenen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, transferde imzaları art arda attırıyor. Teknik direktör Ali Yalçın'la sözleşme yenileyip, iç transferde Ertuğrul Yıldırım, Oğuz Aksoy, Ozan Şamiloğlu, Abdullah Altıntaş, , Yasin Yılmaz, Ümit Hatipoğlu ve Asil Kaan Eryılmaz ile yeniden anlaşma sağlayan sarı- kırmızılılar, dış transferde 8 isimle sözleşme imzaladı.

YENİDEN YAPILANMA
Daha önce 'den Emre Sağlık ile Kadir Kurt, Elazığ Belediye'den Hayrettin ve Buca'dan Can Baykıran'a sözleşme imzalatan Kızılcabölük, önceki gün de Kızılcabölükspor, Bayrampaşa'dan Berkan Afşarlı, Erzinspor'dan Raif Uzuner, Gölcükspor'dan kaleci İlyas Türengül ve Yozgatspor'dan Mustafa Serkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

  1. 2.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılca tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA