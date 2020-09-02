Kızılca tam gaz
3. Lig ekibi Kızılcabölük, B.Paşa'dan Berkan Afşarlı, Erzin'den Raif Uzuner Gölcük'ten kaleci İlyas Türengül ve Yozgat'tan Serkan Demirel ile anlaştı.
TFF 1.Lig'deki Altınordu'nun pilot takımı olmak için devir görüşmeleri 1 yıl ertelenen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, transferde imzaları art arda attırıyor. Teknik direktör Ali Yalçın'la sözleşme yenileyip, iç transferde Ertuğrul Yıldırım, Oğuz Aksoy, Ozan Şamiloğlu, Abdullah Altıntaş, Abdullah Çınar, Yasin Yılmaz, Ümit Hatipoğlu ve Asil Kaan Eryılmaz ile yeniden anlaşma sağlayan sarı- kırmızılılar, dış transferde 8 isimle sözleşme imzaladı.
YENİDEN YAPILANMA
Daha önce Denizli'den Emre Sağlık ile Kadir Kurt, Elazığ Belediye'den Hayrettin ve Buca'dan Can Baykıran'a sözleşme imzalatan Kızılcabölük, önceki gün de Kızılcabölükspor, Bayrampaşa'dan Berkan Afşarlı, Erzinspor'dan Raif Uzuner, Gölcükspor'dan kaleci İlyas Türengül ve Yozgatspor'dan Mustafa Serkan Demirel ile sözleşme imzaladı.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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