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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Dzeko selam çaktı

Dzeko selam çaktı

Roma'nın yıldızı , 1. Lig'in yeni ekibi 'a başarılar diledi. 34 yaşındaki yıldız isim bir video paylaşarak "Yüksel başkan. Size ve takımınız Samsunspor'a yolunda başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

Roma'nın yıldızı , 1. Lig'in yeni ekibi 'a başarılar diledi. 34 yaşındaki yıldız isim bir video paylaşarak "Yüksel başkan. Size ve takımınız Samsunspor'a yolunda başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

  1. 2.9.2020
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