Demir gibi sağlam geliyor!

Adana Demirspor, yeni sezonda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Geçen sezon yapılan büyük yatırımın ardından TFF 1. Lig'de play-off finaline çıkan ve şanssız bir şekilde Süper Lig biletini kaptıran Mavi Şimşekler'de yeniden yapılanma süreci başladı. Litvanyalı milli kaleci Zubas, İtalyan forvet Lanzafame, Göztepe'den golcü Samed Kaya, Bursa'da stoper Anıl Karaer ve Denizlispor'dan Sedat Şahintürk'ü renklerine katan Adana Demirspor, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın yerine eski hocası Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. Dumlupınar ise başkan Murat Sancak'ın şirketinde spor danışmanlığı görevine getirildi.



'UZAKTAN HOŞ GELİR'

8.9 milyon euro ile TFF 1. Lig'in en değerli takımı konumunda bulunan Adana Demirspor'da transferlerin devam edeceği konuşulurken başkan Murat Sancak'tan şok açıklama geldi. Olağanüstü kongre sürecini başlatan başkan Sancak, şu açıklamaları yaptı: "Bazı futbolcular için bu kalsın, bu gitsin söylemlerini bırakalım. Sadece şunu bilin bir takımı bir futbolcu şampiyon yapamaz. Takım, takım olabilirse şampiyon olur. O yüzden benim onayım olmadan kimsenin gönderilmeyeceği gibi gelen de olmaz. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Neler yaşandığını neler olup bittiğini bilemesiniz."



'İŞ YAPMAYAN GİDER'

"Şampiyonluk hayallerimizi yıkan, üzerine düşeni yapmayan gider ve de gönderilir. Buna hoca da dahildir. Kimin geleceğine değerlendirmelerden sonra karar verilir. Biliyorum kimi alsan memnun olmayan olacak. Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve delegeleri, olağanüstü kongre kararı alma talimatı verdim. Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 17 Eylül'de kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak" Sancak'ın bu açıklaması üzerine camia ayaklandı.



KALEYE ZUBAS GELDİ

Mavi-lacivertliler İsrail'in Bnei Yehuda takımında top koşturan 30 yaşındaki Litvanyalı milli kaleci Emilijus Zubas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



FORVETE İTALYAN AYGIRI

Adana Demirspor, Macaristan Ligi'nde Honved FC takımında iki kez gol krallığı yaşayan 33 yaşındaki İtalyan forvet oyuncusu Davide Lanzafame ile 1+1 yıllığına anlaştı.



MURAT SANCAK 18 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Transfer çalışmalarının, yeni sezon hazırlıklarının başladığı, yeni formaların tanıtıldığı ve yeni yapılanmanın oturduğu bir ortamda başkan Murat Sancak'ın görevi bırakmamasını isteyen taraftarlar, sosyal medyadan Sancak'a "Görevde kal" çağrısı yapmaya başladı. 2002'de görevi bırakan Aytaç Durak'tan sonra 16 kez başkanlık koltuğunun el değiştirdiği Adana Demirspor'da 4 Temmuz 2018'den bu yana başkanlıkta kalan Sancak, 18 yıl sonra bu görevi 2 seneden fazla sürdüren ilk başkan oldu. Kasım ayında yapılacak olağanüstü kongrede başkan Murat Sancak'ın karşısına bir adayın çıkma ihtimali az görünüyor. Camia da Sancak'a tam destek veriyor.



YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile tanıtımı yapılan formalar beğenildi. Çubuklu, kırmızı ve beyaz renkli formaların tanıtımında iki grafiti sanatçısının tren garındaki bir duvara resmettiği Adana Demirspor özneli resim dikkat çekti. Yeni sezon formasını giymiş bir çocuğun resmedildiği grafitide "Adana Demirspor demiryolu işçilerinin alın teridir" sloganı yer aldı.