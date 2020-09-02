Çotanak 4. viteste
Karadeniz temsilcisi, Caner ve Sadi ile 1 yıllık kontrat yaptı. Luis Tavares ile 2, Mamadou ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Giresunspor'un transfer hamleleri sürüyor. Karadeniz temsilcisi geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan sol kanat Caner Hüseyin Bağ ve yine aynı takımdan stoper Sadi Karaduman ile anlaştı. İki oyuncu 1'er yıllık sözleşmeleri imzaladı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Altay'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Luis Tavares ile de 2 yıllık kontrat yaptı.
BURSA'DAN GELDI
Giresunspor'un hamleleri bu isimlerle bitmedi. Bursaspor ile sözleşmesini fesh eden Diarra Mamadou da Karadeniz ekibiyle anlaştı. 22 yaşındaki stoper 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 4 oyuncu da Giresunspor'un kamp yaptığı Erzurum'daki otelde imzaları attılar. 4 isim de "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Güçlü bir kadro kuruluyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor. Çok çalışıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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