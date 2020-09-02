Çotanak 4. viteste - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Çotanak 4. viteste

Çotanak 4. viteste

Çotanak 4. viteste

temsilcisi, Caner ve Sadi ile 1 yıllık kontrat yaptı. ile 2, Mamadou ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

1. Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Giresunspor'un transfer hamleleri sürüyor. temsilcisi geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan sol kanat Caner Hüseyin Bağ ve yine aynı takımdan stoper Sadi Karaduman ile anlaştı. İki oyuncu 1'er yıllık sözleşmeleri imzaladı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Altay'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu ile de 2 yıllık kontrat yaptı.

BURSA'DAN GELDI
Giresunspor'un hamleleri bu isimlerle bitmedi. ile sözleşmesini fesh eden Diarra Mamadou da Karadeniz ekibiyle anlaştı. 22 yaşındaki stoper 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 4 oyuncu da Giresunspor'un kamp yaptığı 'daki otelde imzaları attılar. 4 isim de "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Güçlü bir kadro kuruluyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor. Çok çalışıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 2.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çotanak 4. viteste haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA