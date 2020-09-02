Çotanak 4. viteste

TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Giresunspor'un transfer hamleleri sürüyor. Karadeniz temsilcisi geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan sol kanat Caner Hüseyin Bağ ve yine aynı takımdan stoper Sadi Karaduman ile anlaştı. İki oyuncu 1'er yıllık sözleşmeleri imzaladı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Altay'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Luis Tavares ile de 2 yıllık kontrat yaptı.



BURSA'DAN GELDI

Giresunspor'un hamleleri bu isimlerle bitmedi. Bursaspor ile sözleşmesini fesh eden Diarra Mamadou da Karadeniz ekibiyle anlaştı. 22 yaşındaki stoper 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 4 oyuncu da Giresunspor'un kamp yaptığı Erzurum'daki otelde imzaları attılar. 4 isim de "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Güçlü bir kadro kuruluyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor. Çok çalışıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.