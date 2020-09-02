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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Bursaspor’da Er imzayı attı

’da Er imzayı attı

Bursaspor’da Er imzayı attı

'da teknik direktörlüğe getirildi. Mustafa Er için 'nde imza töreni düzenlendi.

'da teknik direktörlüğe getirildi. Mustafa Er için 'nde imza töreni düzenlendi. İki yıllık mukaveleye imza atan Er, "Bursaspor büyük bir camia ve hiçbir fedakarlığı unutmaz. Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.

  1. 2.9.2020
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