Bursaspor’da Er imzayı attı

Bursaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Er getirildi. Mustafa Er için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İki yıllık mukaveleye imza atan Er, "Bursaspor büyük bir camia ve hiçbir fedakarlığı unutmaz. Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır" ifadelerini kullandı.